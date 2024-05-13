Лідер сепаратистів Каталонії йде у відставку та з політики після поразки на виборах

Президент Каталонії Пере Арагонес заявив, що йде у відставку та з політики після провалу його сепаратистської партії на регіональних виборах, де іспанські соціалісти завдали історичної поразки руху за незалежність.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Поміркована Республіканська партія Каталонії (ERC) Пере Арагонеса залишається найкращою надією для соціалістів, які набрали найбільше голосів на виборах у неділю, але не набрали більшості, у тому, щоб сформувати уряд у регіоні, зазначає агентство.

Політик, який очолює Каталонію вже три роки, заявив, що його партія не підтримає соціалістів, закликавши їх співпрацювати з радикальною сепаратистською партією Junts.

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"ERC залишиться в опозиції, як це вирішили громадяни", – сказав Арагонес.

Високопоставлена представниця соціалістів Нурія Парлон заявила журналістам, що їхнім бажаним варіантом була б ліва коаліція з ERC та партією Sumar, а як альтернатива – уряд меншості за підтримки інших партій.

Водночас лідер Junts Карлес Пучдемон повідомив у понеділок, що він не підтримає формування регіонального соціалістичного уряду, і якщо соціалісти звернуться для цього до правої Народної партії, його політсила відкличе свою підтримку національного уряду в Мадриді.

Раніше повідомляли, що на регіональних виборах в іспанській Каталонії чотири партії, які виступають за відокремлення автономії, ризикують втратити владу, тоді як Соціалістична партія показала свій найкращий результат.

Тепер соціалістам потрібно буде заручитися підтримкою інших партій, щоб їхній представник зміг очолити регіональний уряд. Досягнення домовленостей найближчими днями, можливо, тижнями, буде ключовим для його формування.

Останні опитування свідчать, що зараз найбільше каталонців турбує не незалежність, а руйнівна посуха.

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