Лидер сепаратистов Каталонии уходит в отставку и из политики после поражения на выборах

Президент Каталонии Пере Арагонес заявил, что уходит в отставку и из политики после провала его сепаратистской партии на региональных выборах, где испанские социалисты нанесли историческое поражение движению за независимость.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Умеренная Республиканская партия Каталонии (ERC) Пере Арагонеса остается лучшей надеждой для социалистов, которые набрали больше всего голосов на выборах в воскресенье, но не набрали большинства, в том, чтобы сформировать правительство в регионе, отмечает агентство.

Политик, возглавляющий Каталонию уже три года, заявил, что его партия не поддержит социалистов, призвав их сотрудничать с радикальной сепаратистской партией Junts.

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"ERC останется в оппозиции, как это решили граждане", – сказал Арагонес.

Высокопоставленная представительница социалистов Нурия Парлон заявила журналистам, что их желаемым вариантом была бы левая коалиция с ERC и партией Sumar, а как альтернатива – правительство меньшинства при поддержке других партий.

В то же время лидер Junts Карлес Пучдемон сообщил в понедельник, что он не поддержит формирование регионального социалистического правительства, и если социалисты обратятся для этого к правой Народной партии, его политсила отзовет свою поддержку национального правительства в Мадриде.

Ранее сообщалось, что на региональных выборах в испанской Каталонии четыре партии, выступающие за отделение автономии, рискуют потерять власть, тогда как Социалистическая партия показала свой лучший результат.

Теперь социалистам нужно будет заручиться поддержкой других партий, чтобы их представитель смог возглавить региональное правительство. Достижение договоренностей в ближайшие дни, возможно, недели, будет ключевым для его формирования.

Последние опросы свидетельствуют, что сейчас больше всего каталонцев беспокоит не независимость, а разрушительная засуха.

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