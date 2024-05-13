ЗМІ: Британських солдатів в Естонії попередили про ризик кібератак з боку Росії

Британських військових, які беруть участь у військових навчаннях в Естонії, попередили про те, що російські агенти намагаються зламати їхні мобільні телефони та отримати доступ до контактів їхніх рідних.

Про це стало відомо газеті The Times, повідомляє "Європейська правда".

Британський підполковник Грант Браун у листі для військових, які перебувають в Естонії, заявив, що Росія стежить за переміщеннями західних військ неподалік від своїх кордонів і може скористатись такою нагодою, аби зламати їх.

"Це означатиме строгий підхід до таких речей, як використання мобільних телефонів під час перебування на театрі бойових дій. Маємо очікувати, що російські агенти будуть вести електронну розвідку, тому заходи, які ми будемо вживати, покликані захистити всіх нас", – написав Браун.

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Солдат ескадри зв'язку британських Військово-повітряних сил розповів The Times, що головними цілями для зловмисних дій Росії є "геолокація, а також копіювання інформації з мобільних телефонів".

Наразі невідомо, чи вдалось російським агентам отримати доступ до даних британських військових. Але, як нагадує The Times, прецедент стався у 2017 році. Тоді військові на базі Тапа поблизу кордону Естонії з Росією поскаржилися на "дивні речі", що відбувалися з їхніми телефонами.

Як показало розслідування, російські війська використали переносну антену, щоб отримати доступ до телефонів поблизу кордону, перехоплюючи надіслані з пристроїв дані й стираючи інформацію на них.

Минулого тижня в Естонії почались масштабні військові навчання "Весняний шторм", які до 17 травня триватимуть у західній частині країни і на островах.