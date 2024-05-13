СМИ: Британских солдат в Эстонии предупредили о риске кибератак со стороны России

Британских военных, участвующих в военных учениях в Эстонии, предупредили о том, что российские агенты пытаются взломать их мобильные телефоны и получить доступ к контактам их родных.

Об этом стало известно газете The Times, сообщает "Европейская правда".

Британский подполковник Грант Браун в письме для военных, находящихся в Эстонии, заявил, что Россия следит за перемещениями западных войск неподалеку от своих границ и может воспользоваться такой возможностью, чтобы взломать их.

"Это будет означать строгий подход к таким вещам, как использование мобильных телефонов во время пребывания на театре боевых действий. Должны ожидать, что российские агенты будут вести электронную разведку, поэтому меры, которые мы будем принимать, призваны защитить всех нас", – написал Браун.

Реклама:

Солдат эскадры связи британских Военно-воздушных сил рассказал The Times, что главными целями для злонамеренных действий России являются "геолокация, а также копирование информации с мобильных телефонов".

Пока неизвестно, удалось ли российским агентам получить доступ к данным британских военных. Но, как напоминает The Times, прецедент произошел в 2017 году. Тогда военные на базе Тапа вблизи границы Эстонии с Россией пожаловались на "странные вещи", которые происходили с их телефонами.

Как показало расследование, российские войска использовали переносную антенну, чтобы получить доступ к телефонам вблизи границы, перехватывая отправленные с устройств данные и стирая информацию на них.

На прошлой неделе в Эстонии начались масштабные военные учения "Весенний шторм", которые до 17 мая продлятся в западной части страны и на островах.