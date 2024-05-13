Ведущему стороннику Brexit предложили работу на кампанию Трампа

Ведущий представитель кампании за выход Британии из ЕС Найджел Фарадж заявил, что имеет "твердое предложение работы", связанное с переизбранием Дональда Трампа на пост президента США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В интервью британской телерадиокомпании Talk бывший лидер партии Brexit Фарадж, который неоднократно касался темы новой работы в США, сказал, что ему предложили шанс "косвенно" помочь кандидату от Республиканской партии в борьбе за Белый дом.

"На самом деле я имею очень твердое предложение работы из Америки, которое является очень, очень соблазнительным", – сказал Фарадж.

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"Очевидно, что это конфиденциальное предложение, но оно будет очень тесно связано с избирательной кампанией. Очевидно, что то, кто станет президентом Америки, имеет значение", – добавил он.

После того, как в 2021 году Фарадж ушел в отставку из руководства своей популистской партии, он отказался от активной политики в пользу карьеры телеведущего. Он ведет шоу на праворадикальном телеканале GB News.

Фарадж неоднократно хвалил Трампа. Со своей стороны, Трамп назвал Фараджа "симпатичным парнем" на предвыборном митинге в начале этого года – и появился на видео на пышном праздновании 60-летия Фараджа в апреле, чтобы поздравить сторонника Brexit с "действительно выдающимися шестьюдесятью годами жизни на Земле".

В своем интервью в понедельник Фарадж заявил, что предложение работы не связано ни с одной дипломатической должностью, например, с должностью посла Великобритании в США, которая вскоре станет вакантной.

"Нет, это что-то отдельное от этого, но очень связанное [с Дональдом Трампом]. Это будет опосредованная помощь кампании Дональда Трампа", – сказал Фарадж.

По результатам мартовского опроса, правопопулистская партия Найджела Фараджа наращивает поддержку и получила бы 8,5% голосов, несколько уступая либеральным демократам.

Лидер партии Brexit Найджел Фарадж в 2020 году решил возобновить ее работу в качестве антикарантинной партии под названием Reform UK в попытке бороться с локдауном.

Партия Brexit была создана в начале 2019 года Фараджем, чьи годы кампании против членства в Европейском Союзе сыграли важную роль в проведении референдума 2016 года, на котором Британия проголосовала за выход из блока.