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У Празі вулиця імені радянського маршала Конєва з 1 жовтня матиме нову назву

Понеділок, 19 червня 2023, 19:22

Міська рада Праги в понеділок ухвалила остаточне рішення перейменувати вулицю імені радянського маршала Івана Конєва в районі Прага 3 на вулицю імені Карела Хартіга – першого очільника цього міського району.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Рішення про перейменування ухвалили за зверненням адміністрації Праги 3 ще рік тому на основі рекомендації муніципальної комісії з питань місцевого самоврядування, яка погодилася на зміну назви.

Зміна назви вулиці з Конєва на Хартіга має набути чинності з 1 жовтня. Протягом шести місяців з моменту перейменування близько п’яти тисяч жителів вулиці можуть безкоштовно обміняти свої посвідчення особи.

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За даними мерії Праги, зміна назви також торкнеться близько 260 закладів і сотень інших компаній, чиї штаб-квартири розташовані на цій вулиці.

Радянський маршал, як відомо, у 1945 році брав участь у звільненні Праги від нацистів, через що в місті й ушанували його пам'ять. Водночас відомі факти причетності Конєва до розгону антикомуністичного повстання в Угорщині та зведення Берлінської стіни.

Відтак у 2020 році у Празі демонтували монумент Конєву, який до того багато разів закривали та обливали фарбою. Також перед ним встановлювали роз’яснювальні таблички щодо радянської окупації.

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