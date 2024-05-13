В метро Праги уберут барельеф, созданный в знак "дружбы" Чехословакии и СССР

Муниципалитет Праги решил добавить пояснительную табличку к барельефу с надписью "Москва-Прага" на станции метро "Андел", который был нанесен в знак "дружбы" между тогдашней Чехословакией и Советским Союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Станцию "Андел" на линии В пражского метро открыли 2 ноября 1985 года. Тогда она называлась "Московская", потому что в ее проектировании значительную роль сыграли советские инженеры. Вестибюль станции украсили бронзовым барельефом с надписью "Москва-Прага".

Барельеф сохранился после подтопления "Андела" в 2002 году и нескольких реконструкций станции, в частности в 2021-м.

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ФОТО: WIKIMEDIA COMMONS

"Однако в то время Чехословакия была оккупирована Советским Союзом и, таким образом, лишена суверенитета. Легенда о чехословацко-советской дружбе была, таким образом, навязанным нарративом советской оккупационной власти", – говорится в документе, принятом 13 мая городским советом Праги.

Власти чешской столицы подчеркнули, что "однозначно осуждают военные преступления, которые Россия совершает сегодня на оккупированных территориях Украины, а значит, пришло время трансформировать и это произведение искусства".

Сейчас к барельефу добавят пояснительную табличку, а в дальнейшем – объявят художественный конкурс, чтобы определить новый вид территории с рельефом.

Напомним, ранее власти Праги решили переименовать улицу имени советского маршала Ивана Конева, а также лишили его звания "почетного гражданина" чешской столицы.