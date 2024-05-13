Косово вдруге не пустило патріарха Сербської православної церкви

Прикордонники частково визнаного Косова 13 травня відмовили у в'їзді патріарху Сербської православної церкви Порфирію, пославшись на порушення Белградом двосторонньої угоди про нормалізацію відносин.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі AFP.

У Сербській православній церкві заявили, що Порфирія не пустили на прикордонному переході Мердаре між Сербією та Косовом. Він збирався разом із іншими церковними посадовцями до міста Печ, де щороку відбувається з'їзд сербських православних діячів.

"Рішення заборонити главі Сербської православної церкви та єпископам приїжджати до древньої резиденції Сербської православної церкви є необґрунтованим і неприйнятним", – прокоментувала церква.

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Міністерство закордонних справ Косова пізніше підтвердило, що відхилило запит на візит Порфирія та його свити, пославшись на порушення Сербією Брюссельської угоди, підписаної в 2013 році між двома сторонами.

Обраному патріархом Сербської православної церкви у 2021 році Порфирію вже відмовляли у в'їзді до Косова в грудні 2022 року. Водночас минулоріч він був присутній на церковному зібранні в Печі.

У Косові розташовані кілька найбільш шанованих монастирів і релігійних місць Сербської православної церкви, багато з яких мають багатовікову історію і перебувають у переважно етнічних албанських містечках, де переважає іслам.

Напруженість у відносинах між Сербією і Косовом – незалежності якого Белград не визнає – тліє вже кілька місяців після запровадження нового правила, яке зробило євро єдиною законною валютою в Косові і фактично заборонило використання сербського динара.