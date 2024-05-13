Косово во второй раз не пустило патриарха Сербской православной церкви

Пограничники частично признанного Косово 13 мая отказали во въезде патриарху Сербской православной церкви Порфирию, сославшись на нарушение Белградом двустороннего соглашения о нормализации отношений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале AFP.

В Сербской православной церкви заявили, что Порфирия не пустили на пограничном переходе Мердаре между Сербией и Косово. Он собирался вместе с другими церковными чиновниками в город Печ, где ежегодно проходит съезд сербских православных деятелей.

"Решение запретить главе Сербской православной церкви и епископам приезжать в древнюю резиденцию Сербской православной церкви является необоснованным и неприемлемым", – прокомментировала церковь.

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Министерство иностранных дел Косово позже подтвердило, что отклонило запрос на визит Порфирия и его свиты, сославшись на нарушение Сербией Брюссельского соглашения, подписанного в 2013 году между двумя сторонами.

Избранному патриархом Сербской православной церкви в 2021 году Порфирию уже отказывали во въезде в Косово в декабре 2022 года. В то же время в прошлом году он присутствовал на церковном собрании в Пече.

В Косово расположены несколько наиболее почитаемых монастырей и религиозных мест Сербской православной церкви, многие из которых имеют многовековую историю и находятся в преимущественно этнических албанских городках, где преобладает ислам.

Напряженность в отношениях между Сербией и Косово – независимость которого Белград не признает – тлеет уже несколько месяцев после введения нового правила, которое сделало евро единственной законной валютой в Косово и фактически запретило использование сербского динара.