Молдова анонсировала соглашение о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны

Министерство иностранных дел Молдовы 14 мая анонсировало заключение соглашения с Европейским Союзом о сотрудничестве в рамках Партнерства в области безопасности и обороны, которое позволит углубить сотрудничество сторон в этих сферах.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как пояснил молдавский МИД, Партнерство в сфере безопасности и обороны – это политическое соглашение о расширении сотрудничества, которое Кишиве заключит с ЕС "в ближайшем будущем в соответствии с целями, изложенными в Стратегии национальной безопасности нашей страны".

"По сути, Партнерство будет функционировать как зонтичный механизм для всех мероприятий взаимодействия между Молдовой и ЕС в таких областях, как помощь ЕС в укреплении устойчивости нашей страны, кибербезопасность, борьба с дезинформацией, помощь оборонному сектору через Европейский инструмент мира, участие Молдовы в миссиях ЕС по управлению кризисами, интегрированное управление границами", – добавили в ведомстве.

Реклама:

Там также уточнили, что заключенное соглашение будет основано на политических обязательствах и не будет иметь статуса международного договора.

Комментарий молдавского МИД появился после публикации Financial Times, согласно которой Молдова планирует расширить обмен разведывательными данными с Евросоюзом, начнет проводить совместные военные учения и войдет в программу совместных закупок оружия.

Издание утверждает, что эти меры "станут самым глубоким официальным шагом, связавшим национальную оборону Молдовы с западными партнерами".

Напомним, в конце прошлого года Евросоюз передал для Национальной армии Молдовы медицинское и защитное оборудование, миноискатели, вездеходы, беспилотники и генераторы.

А в начале апреля Совет Евросоюза одобрил 40-месячную программу военной поддержки Молдовы на сумму 41 миллион евро.