Еврокомиссия: Кто отрицает геноцид в Сребренице, тому нет места в Европе

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано отметил, что позиция Европейского Союза относительно событий в городе Сребреница 1995 года является четкой, и раскритиковал тех, кто отрицает совершение там геноцида.

Об этом Стано сказал на брифинге в Брюсселе 14 мая, сообщает "Европейская правда".

Представителя Еврокомиссии попросили прокомментировать ожидание голосования в Генеральной ассамблее ООН за резолюцию, которая провозгласит 11 июля Международным днем памяти жертв резни в Сребренице.

На это он подчеркнул, что позиция Евросоюза по Сребренице остается "очень четкой".

Реклама:

"Нет никаких сомнений в том, что в Сребренице имел место геноцид. Не может быть никакого отрицания... И любому, кто пытается поставить это под сомнение, не место в Европе", – добавил Стано.

Комментарии представителя Еврокомиссии прозвучали на фоне возмущения проектом резолюции ООН со стороны этнических сербов в Боснии и Герцеговине – стране, с которой лидеры Евросоюза в марте согласились начать переговоры о вступлении.

Ранее парламент Республики Сербской – энтитета в составе БиГ – одобрил доклад, отрицающий геноцид в городе Сребреница 1995 года, когда боснийские сербы убили восемь тысяч мусульман, а тысячи боснийских сербов вышли на улицу в поддержку этого решения.

Политики в Сербии и этнические сербы в Боснии и Герцеговине по большей части пытаются преуменьшить значение раздора в Сребренице, и хотя они признают совершение преступления в этом городе, многие отказываются называть его геноцидом.

Подробнее читайте в статье: Сербию напугали геноцидом: почему в Белграде боятся резолюции ООН по Сребренице.