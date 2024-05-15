МВД Франции сообщило о десятках попыток сорвать эстафету олимпийского огня

В Министерстве внутренних дел Франции рассказали, что предотвратили десятки попыток сорвать эстафету олимпийского огня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter (X) написал глава французского МВД Жеральд Дарманен.

По его словам, в целом правоохранители предотвратили 32 попытки сорвать эстафету.

Министр проинформировал, что в рамках мер по обеспечению безопасности во время церемонии передачи олимпийского огня было проведено более 330 тысяч административных расследований, что привело к выявлению почти 1 200 человек, которые представляли угрозу.

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"Кроме того, было предотвращено 32 попытки сорвать эстафету и нейтрализовано 20 беспилотников. Мы продолжим мобилизовать необходимые ресурсы для обеспечения безопасности этого популярного мероприятия", – отметил Дарманен.

Ранее главное управление внутренней безопасности Франции заявило, что обеспокоено вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения летних Олимпийских игр.

Перед этим стало известно, что французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры