В НАТО предупредили Грузию, что закон об "иноагентах" несовместим с курсом на членство

В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния" несовместимо с ее западным курсом, в том числе с планами на членство в Альянсе.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий от имени Альянса опубликовала пресс-секретарь Фара Дахлалла.

В НАТО призвали Грузию изменить курс и уважать право жителей страны на мирный протест.

"Решение правительства Грузии принять законодательство о так называемых "иностранных агентах" – это шаг в неправильном направлении и отдаляет Грузию от европейской и евроатлантической интеграции", – отметила Дахлалла.

The Georgian government’s decision to pass legislation on so-called "foreign agents" is a step in the wrong direction and takes Georgia 🇬🇪 further away from European and Euro-Atlantic integration. We urge #Georgia to change course and to respect the right to peaceful protest.