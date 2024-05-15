В НАТО предупредили Грузию, что закон об "иноагентах" несовместим с курсом на членство

В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния" несовместимо с ее западным курсом, в том числе с планами на членство в Альянсе.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий от имени Альянса опубликовала пресс-секретарь Фара Дахлалла.

В НАТО призвали Грузию изменить курс и уважать право жителей страны на мирный протест.

"Решение правительства Грузии принять законодательство о так называемых "иностранных агентах" – это шаг в неправильном направлении и отдаляет Грузию от европейской и евроатлантической интеграции", – отметила Дахлалла.

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The Georgian government’s decision to pass legislation on so-called "foreign agents" is a step in the wrong direction and takes Georgia 🇬🇪 further away from European and Euro-Atlantic integration. We urge #Georgia to change course and to respect the right to peaceful protest. — NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) May 15, 2024

Напомним, 14 мая парламент Грузии одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния". Затем под парламентом полиция разгоняла людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, который в тот же день был в Грузии, предупредил о возможности санкций против грузинских чиновников за подрыв демократии.

МИД Великобритании заявил, что принятие парламентом Грузии закона об "иноагентах" и преследование протестующих идет вразрез с евроатлантическими стремлениями Грузии.

Генсек Совета Европы удивилась, что грузинские власти не стали ждать заключение Венецианской комиссии по проекту, и призывает учитывать его, когда оценку опубликуют. Также она выразила обеспокоенность известиями о запугивании и избиении оппозиционных политиков и активистов.

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