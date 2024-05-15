Турция заявила, что ликвидировала курдских боевиков во время ударов по Ираку

Турция заявила, что нанесла авиаудары по северному Ираку и ликвидировала 12 членов запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), которые там скрывались.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны страны заявило, что боевики РПК были "нейтрализованы" в регионах Гара и Хакурк на севере Ирака.

Употребление ведомством термина "нейтрализованы" обычно означает "убиты".

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РПК, которая ведет повстанческую борьбу против Анкары с 1984 года, признана террористической организацией Турцией, Соединенными Штатами и Евросоюзом.

Ранее Турция нанесла авиаудары по курдским боевикам в соседних Сирии и Ираке в ответ на очередную атаку на турецкие военные базы в Ираке, в результате которой погибли девять ее военных, а еще четверо получили ранения.

Перед этим Анкара заявила, что ее военно-воздушные силы "нейтрализовали" 26 курдских боевиков в результате ударов в Сирии и на севере Ирака в ответ на убийство солдат.

В октябре Турция нанесла авиаудары на севере Ирака после того, как курдская боевая группировка взяла на себя ответственность за взрывы возле правительственных зданий в Анкаре.

В правительстве Турции заявили, что силовики провели почти полтысячи операций против сети Рабочей партии Курдистана.