Ирландия сократила соцвыплаты беженцам из Украины, которые имеют жилье от государства

Ирландия во вторник сократила социальные выплаты украинским беженцам, которых приняли в государственных центрах для прибывших.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Правительство Ирландии уменьшило выплаты до 38,8 евро с 220 евро после аналогичного сокращения выплат для новоприбывших в марте, что, по словам властей, привело к уменьшению количества украинцев, которые ищут убежища в стране.

Чуть менее 47 тысяч украинских беженцев проживают в финансируемых государством местах, таких как отели, где им предоставляют питание и другие услуги. Сюда входит часть из 19 тысяч украинцев, которые работают и не получают соцвыплат, информирует агентство.

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По оценкам правительства, которые привел министр финансов Майкл МакГрат, примерно 86 тысяч из тех 107 тысяч, которые приехали в Ирландию из Украины, остаются в стране.

"Это изменение (в выплатах) коснется примерно 27 тысяч (украинцев)", – отметил он.

Ирландия имеет один из самых высоких показателей количества украинских беженцев по отношению к собственному населению, которое составляет 5,3 миллиона человек, а сокращение соцвыплат подвергли критике организации, поддерживающие беженцев.

Жилье для беженцев и быстро растущее количество искателей убежища в последнее время стали гораздо большей политической проблемой в Ирландии, которая годами пытается решить проблему острой нехватки жилья.

Ранее сообщалось, что правительство Ирландии 13 марта утвердило создание пяти центров временного размещения беженцев из Украины, рассчитанных на почти 2000 человек.

О создании центров, дата открытия которых еще не известна, объявили в то время, как в Ирландии, по оценкам, более 1200 беженцев из Украины не имеют места для ночлега.

Согласно новым правилам, беженцы из Украины смогут находиться в этих центрах только в течение 90 дней, в это время им будут выплачивать еженедельное пособие в размере 38,8 евро на взрослого и 29,8 евро на ребенка.

Еще осенью 2022 года правительство Ирландии сообщало, что в стране не хватает мест для расселения украинских беженцев.