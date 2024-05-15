Союзная Сербии Венгрия будет голосовать против резолюции ООН о геноциде в Сребренице

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет голосовать против резолюции Генеральной ассамблеи ООН об установлении Международного дня памяти жертв геноцида в Сребренице 1995 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР, Сийярто сказал в Будапеште во время встречи с президентом Республики Сербска, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорадом Додиком.

Глава венгерского МИД назвал события в Сребренице "трагедией", сознательно избежав слова "геноцид", и заявил, что резолюция ООН "намеренно или непреднамеренно демонизирует всю сербскую нацию".

"Мы считаем, что международные политические игроки должны прекратить эскалацию напряженности в Боснии и Герцеговине, положить конец угрозе санкций и прекратить насильственное вмешательство в ее внутренние дела", – добавил Сийярто.

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Напомним, накануне представитель Еврокомиссии выразил совершенно противоположную позицию, напомнив, что ЕС официально признает события в Сребренице как геноцид и эта позиция не изменилась.

Проект резолюции ООН, который инициировали Германия и Руанда и поддержали США, БиГ и другие страны, призывает сделать 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Резолюция также призывает осудить любое отрицание этого геноцида.

Возмущение проектом выразили Сербия и этнические сербы в Боснии и Герцеговине – стране, с которой лидеры Евросоюза в марте согласились начать переговоры о вступлении.

Политики в Сербии и этнические сербы в Боснии и Герцеговине по большей части пытаются преуменьшить значение разницы в Сребренице, и хотя они признают совершение преступления в этом городе, многие отказываются называть его геноцидом.

Подробнее читайте в статье: Сербию напугали геноцидом: почему в Белграде боятся резолюции ООН по Сребренице.