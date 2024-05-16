У Німеччині правоохоронці провели рейд проти групи, яку підозрюють в підтримці ХАМАС

У Німеччині поліція і міністерство внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія провели обшуки на об’єктах, які пов'язані з групою "Палестинська солідарність Дуйсбурга".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на T-Online.

Правоохоронці підозрюють, що група підтримує ісламістську терористичну організацію ХАМАС.

У четвер вранці силовики провели обшуки на чотирьох об’єктах у Дуйсбурзі, які пов'язані з цією групою.

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Також сьогодні Міністерство внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії заборонило діяльність цієї групи.

Минулими вихідними у німецькому місті Гамбург пройшла демонстрація, організована ісламістським угрупованням Muslim Interaktiv.

Ця акція послідувала за попередньою демонстрацією наприкінці квітня, учасники якої тримали плакати з написом "Халіфат – це рішення". Вона відбувалась на тлі війни Ізраїлю проти ХАМАС в Газі і викликала хвилю обурення в Німеччині та засудження з боку провідних політиків.

Раніше голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав до жорстких наслідків після демонстрації в Гамбурзі, на якій промовці закликали до створення ісламістського халіфату замість демократії.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що після ісламістського мітингу в Гамбурзі у минулу суботу мають бути "наслідки".