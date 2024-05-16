В Британии предъявили обвинения мужчине после антимусульманских инцидентов

Британская полиция предъявила обвинения мужчине по нескольким пунктам уголовных преступлений на почве расовой ненависти после серии антимусульманских инцидентов в октябре и ноябре 2023 года в Лондоне.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Полиция сообщила, что 61-летнему Джонатану Кейтану из Илинга предъявили обвинения по 11 пунктам уголовных преступлений на почве расовой ненависти, а также по двум другим преступлениям, связанным с преступлениями на почве ненависти.

В пятницу он должен предстать перед магистратским судом Аксбриджа.

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Кейтана арестовали в ноябре прошлого года после того, как в период с 16 октября по 18 ноября 11 раз в разных местах столицы распыляли красную краску, заявили правоохранители.

"Этот случай демонстрирует, насколько серьезно мы относимся к обвинениям в преступлениях на почве ненависти, направленных против любой из наших общин", – заявил главный суперинтендант столичной полиции Шон Уилсон.

В Британии также наблюдается резкий рост антисемитских инцидентов после начала военной операции Израиля в Газе в ответ на нападение исламистской палестинской группировки ХАМАС 7 октября.

Ранее на этой неделе двое мужчин предстали перед судом по обвинению в планировании нападения и убийства членов еврейской общины и других лиц с автоматическим оружием на северо-западе страны.

Перед этим в Париже вандалы осквернили мемориал в честь людей, спасавших евреев во Франции во время нацистской оккупации страны во Второй мировой войне.

В начале мая стало известно, что с момента нападения террористов ХАМАС на Израиль до конца 2023 года в Швеции зарегистрировали более 100 преступлений на почве антисемитской ненависти – что в пять раз больше, чем за тот же период годом ранее.