Общественный вещатель Италии отменил предвыборные дебаты с Мелони из-за отсутствия оппозиции

Итальянский общественный вещатель RAI решил отменить дебаты между премьер-министром Джорджией Мелони и лидером оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн из-за того, что в них не будут участвовать представители других партий.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Дебаты между Мелони, которая возглавляет ультраправую партию "Братья Италии", и Шляйн, которая является председателем крупнейшей оппозиционной политсилы, должны были состояться 23 мая.

Но накануне наблюдательный орган AGCOM заявил, что для соблюдения правил беспристрастности RAI должен пригласить на дебаты представителей других партий или получить согласие большинства из них на то, что в дебатах будут участвовать только Мелони и Шляйн.

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Позже RAI сообщил, что не получил такого согласия, и без него вещатель "не может планировать никаких дебатов в ранее предложенные сроки".

Демократическая партия Италии выразила сожаление по поводу этого решения. Их лидер заявила, что готова к дебатам с премьером "где угодно и когда угодно".

Зато экс-премьер Италии Джузеппе Конте, возглавляющий оппозиционное "Движение пяти звезд" – вторую по величине оппозиционную партию в Италии, – призвал Мелони принять участие в дебатах накануне выборов в Европарламент, которые состоятся 8-9 июня.

"Братья Италии" сейчас набирают около 27% голосов избирателей, Демократическая партия -20%, "Движение пяти звезд" – 16%. Союзники Мелони по коалиции, ультраправая партия "Лига" Маттео Сальвини и правая "Вперед, Италия", набирают чуть более 8%.

Напомним, в начале мая журналисты RAI объявили забастовку, протестуя против контроля со стороны премьер-министра Джорджии Мелони и обвинив ее в попытке превратить телеканал в "рупор правительства".