В Словакии частично согласились приостановить избирательную кампанию из-за покушения на премьера

Несколько политических партий в Словакии согласились поддержать призыв избранного президента смягчить кампанию перед европейскими выборами для снижения поляризации в обществе, учитывая покушение на премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

В четверг избранный президент Петер Пеллегрини на совместной пресс-конференции с действующим президентом Зузаной Чапутовой призвал политические силы смягчить кампанию, поскольку предвыборная борьба естественно использует конфронтацию, критику и взаимные обвинения, но после покушения на премьера это "последнее, что сейчас нужно Словакии".

В партии Фицо Smer заявили, что решили приостановить кампанию на евровыборах сразу же после покушения. "Причина не в том, что мы боимся за свою безопасность. Мы не можем с улыбкой идти на дебаты после того, как в нашего лидера стреляли", – отметила одна из ключевых кандидаток от партии Моника Бенова.

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Партия Пеллегрини "Голос" также заявила, что присоединится. Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток сказал, что даже до этого они проводили кампанию "в ограниченном режиме" из-за угроз в адрес своего кандидата Бранислава Бецика, мэра Нитры.

Об ограничении кампании заявил также лидер оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка.

Представительница оппозиционной SaS Владимира Марчинкова сказала, что приостанавливает участие в мероприятиях на следующую неделю, и отметила, что считает подобные решения нужными не только для снижения поляризации, но и с точки зрения безопасности, поскольку после покушения на Фицо многие политики начали получать угрозы.

В коалиционной Словацкой национальной партии еще решают, как быть с кампанией.

В то же время в партии "Демократы, республика и Словакия" (бывшая OĽaNO) заявили, что после многодневной паузы хотят продолжать кампанию, поскольку это неотъемлемая часть предвыборной борьбы.

"Если Пеллегрини сможет организовать перенос выборов – тогда я за, но, вероятно, у него не получится это сделать", – отметил кандидат от партии Петер Поллак.

Внепарламентская партия "Демократы", которую возглавляет экс-министр обороны Ярослав Надь, также не планирует сворачивать свои мероприятия, поскольку считает, что общение с избирателями можно использовать для успокоения ситуации.

"Мы будем общаться с избирателями вежливо и открыто. Если господин Пеллегрини думает, что сейчас все оппозиционные партии прекратят пытаться пройти в Европарламент, и только правительство продолжит кампанию в форме пресс-конференций – это не очень реалистичная идея. Наша кампания продолжится, и она никогда не была и не будет с языком ненависти", – отметил Ярослав Надь.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Словакии Зузана Чапутова и избранный президент Петер Пеллегрини, который еще не вступил в должность, совместно обратились к гражданам в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо и призвали к сдержанности и пониманию.

Вечером в четверг Пеллегрини рассказал, что раненый Фицо находится в сознании, у них была возможность немного поговорить.

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