В Словакии частично согласились приостановить избирательную кампанию из-за покушения на премьера
Несколько политических партий в Словакии согласились поддержать призыв избранного президента смягчить кампанию перед европейскими выборами для снижения поляризации в обществе, учитывая покушение на премьер-министра Роберта Фицо.
Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".
В четверг избранный президент Петер Пеллегрини на совместной пресс-конференции с действующим президентом Зузаной Чапутовой призвал политические силы смягчить кампанию, поскольку предвыборная борьба естественно использует конфронтацию, критику и взаимные обвинения, но после покушения на премьера это "последнее, что сейчас нужно Словакии".
В партии Фицо Smer заявили, что решили приостановить кампанию на евровыборах сразу же после покушения. "Причина не в том, что мы боимся за свою безопасность. Мы не можем с улыбкой идти на дебаты после того, как в нашего лидера стреляли", – отметила одна из ключевых кандидаток от партии Моника Бенова.
Партия Пеллегрини "Голос" также заявила, что присоединится. Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток сказал, что даже до этого они проводили кампанию "в ограниченном режиме" из-за угроз в адрес своего кандидата Бранислава Бецика, мэра Нитры.
Об ограничении кампании заявил также лидер оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка.
Представительница оппозиционной SaS Владимира Марчинкова сказала, что приостанавливает участие в мероприятиях на следующую неделю, и отметила, что считает подобные решения нужными не только для снижения поляризации, но и с точки зрения безопасности, поскольку после покушения на Фицо многие политики начали получать угрозы.
В коалиционной Словацкой национальной партии еще решают, как быть с кампанией.
В то же время в партии "Демократы, республика и Словакия" (бывшая OĽaNO) заявили, что после многодневной паузы хотят продолжать кампанию, поскольку это неотъемлемая часть предвыборной борьбы.
"Если Пеллегрини сможет организовать перенос выборов – тогда я за, но, вероятно, у него не получится это сделать", – отметил кандидат от партии Петер Поллак.
Внепарламентская партия "Демократы", которую возглавляет экс-министр обороны Ярослав Надь, также не планирует сворачивать свои мероприятия, поскольку считает, что общение с избирателями можно использовать для успокоения ситуации.
"Мы будем общаться с избирателями вежливо и открыто. Если господин Пеллегрини думает, что сейчас все оппозиционные партии прекратят пытаться пройти в Европарламент, и только правительство продолжит кампанию в форме пресс-конференций – это не очень реалистичная идея. Наша кампания продолжится, и она никогда не была и не будет с языком ненависти", – отметил Ярослав Надь.
Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.
Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Словакии Зузана Чапутова и избранный президент Петер Пеллегрини, который еще не вступил в должность, совместно обратились к гражданам в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо и призвали к сдержанности и пониманию.
Вечером в четверг Пеллегрини рассказал, что раненый Фицо находится в сознании, у них была возможность немного поговорить.
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