Эрдоган помиловал пожилых генералов, заключенных за военный переворот 1997 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу помиловал семерых бывших генералов, приговоренных к пожизненному заключению за свержение исламского правительства в 1997 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Согласно решению, бывших генералов, которым сейчас около 70-80 лет, помиловали из-за их проблем со здоровьем и преклонного возраста.

В 2018 году суд приговорил генералов к пожизненному заключению за их роль в усилиях военных Турции, которые заставили уйти в отставку тогдашнего премьера Неджметтина Эрбакана. Эти приговоры подтвердил апелляционный суд в 2021 году.

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Впоследствии отставку главы правительства назвали "постмодернистским переворотом" в Турции, поскольку, в отличие от предыдущих военных переворотов в стране, в этом не использовали танков или солдат. Правительство Эрбакана заменила коалиция, которую назначил тогдашний президент.

На момент отстранения Эрбакана от власти армия была обеспокоена его усилиями, направленными на повышение авторитета ислама в преимущественно мусульманской, но светской стране.

28 февраля 1997 года Совет национальной безопасности, в котором доминировали военные, пригрозил принять меры, если Эрбакан не отступит. Через четыре месяца глава правительства подал в отставку.

Среди помилованных, которые, как ожидается, будут освобождены из тюрьмы позже в пятницу, есть 83-летний Четин Доган, в то время возглавлявший военную операцию.

В то же время бывшего генерала, 85-летнего Чевика Бира, который был заместителем начальника военного штаба, освободили вместе с другими офицерами еще раньше из-за плохого состояния здоровья.

Главный обвиняемый, бывший начальник Генерального штаба Исмаил Хакки Карадайи, умер в 2020 году, когда еще продолжался апелляционный процесс.

Турецкие военные, которые долгое время считали себя защитниками светских традиций страны, совершили три переворота в период между 1960 и 1980 годами.

В июле 2016 года Турция остановила попытку государственного переворота, в котором правительство обвинило сторонников мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США и отрицает свою причастность.

Помилование состоялось через неделю после того, как Эрдоган встретился с лидером главной оппозиционной Республиканской народной партии Озгюром Озелем, который поднял вопрос о помиловании.

Ранее сообщалось, что политсила действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела крупнейшее поражение на выборах за более чем 20 лет.

Сам Эрдоган, комментируя результаты выборов, выразил сожаление, что его политическая сила не смогла достичь желаемых результатов.

Подробно о значении поражения партии Эрдогана на местных выборах смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", а также читайте в статье "Турция выбирает оппозицию".