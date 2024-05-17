Шольц похвалив Молдову за стійкість до спроб РФ дестабілізувати країну

На тлі загарбницької війни Росії проти України німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив підтримку Республіки Молдова з боку Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Німеччина продовжує стояти поруч з вами", – сказав Шольц на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Берліні.

Молдова неодноразово демонструвала свою стійкість, сказав Шольц, маючи на увазі "спроби Росії та проросійських акторів у країні дестабілізувати Молдову".

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Санду подякувала федеральному уряду за підтримку і підкреслює, що Німеччина є "ключовим партнером на шляху Молдови до стабільності, демократії та процвітання".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Молдови 14 травня анонсувало укладання угоди з Європейським Союзом про співпрацю у межах Партнерства в галузі безпеки і оборони, яке дозволить поглибити співпрацю сторін у цих сферах.

Наприкінці минулого року Євросоюз передав для Національної армії Молдови медичне та захисне обладнання, міношукачі, всюдиходи, безпілотники та генератори.

А на початку квітня Рада Євросоюзу схвалила 40-місячну програму військової підтримки Молдови на суму 41 мільйон євро.