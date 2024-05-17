Шольц похвалил Молдову за устойчивость к попыткам РФ дестабилизировать страну
На фоне захватнической войны России против Украины немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил поддержку Республики Молдова со стороны Германии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.
"Германия продолжает стоять рядом с вами", – сказал Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Берлине.
Молдова неоднократно демонстрировала свою стойкость, сказал Шольц, имея в виду "попытки России и пророссийских актеров в стране дестабилизировать Молдову".
Санду поблагодарила федеральное правительство за поддержку и подчеркивает, что Германия является "ключевым партнером на пути Молдовы к стабильности, демократии и процветанию".
Напомним, Министерство иностранных дел Молдовы 14 мая анонсировало заключение соглашения с Европейским Союзом о сотрудничестве в рамках Партнерства в области безопасности и обороны, которое позволит углубить сотрудничество сторон в этих сферах.
В конце прошлого года Евросоюз передал для Национальной армии Молдовы медицинское и защитное оборудование, миноискатели, вездеходы, беспилотники и генераторы.
А в начале апреля Совет Евросоюза одобрил 40-месячную программу военной поддержки Молдовы на сумму 41 миллион евро.