Голова МВС Литви хоче перевірити президента через заяву про напад на соратника Навального
Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте просить генеральну прокуратуру перевірити оприлюднення президентом Гітанасом Науседою інформації про затримання людей, підозрюваних у нападі на російського опозиціонера Леоніда Волкова.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Білотайте вважає, що заява Науседи про затримання підозрюваних у нападі на Волкова в Польщі "завдала шкоди взаємній довірі між литовськими та польськими співробітниками, а також могла нашкодити досудовому розслідуванню".
"Важливо з'ясувати обставини, щоб така шкідлива практика, коли політики коментують розслідування раніше за співробітників, не повторювалася", – додала голова литовського МВС, назвавши дії Науседи "безвідповідальною риторикою".
Сам Науседа, коментуючи закиди Білотайте, риторично запитав, чи має намір міністерка притягнути до відповідальності і прем'єр-міністра Дональда Туска – який також заявив про затримання підозрюваних.
"Ми оцінюємо звернення міністра як безвідповідальну дію і політиканство на тлі виборів, що наближаються", – заявили в канцелярії президента Литви.
Напад на Леоніда Волкова у Вільнюсі стався ввечері 12 березня біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почав бити Волкова. Внаслідок нападу у нього була зламана рука.
Спецслужби Литви припускають, що за нападом на Волкова стоять російські спецслужби і атака була пов’язана з наближенням президентських "виборів" у Росії.