Кулеба договорился с главой МИД Армении о политических консультациях

Министры иностранных дел Украины и Армении Дмитрий Кулеба и Арарат Мирзоян 2 мая провели телефонный разговор, в котором сосредоточились на ситуации на Южном Кавказе и двусторонних вопросах.

Об этом Кулеба написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Глава украинского МИД отметил, что обсудил с армянским коллегой "динамику ситуации с безопасностью в Украине и на Южном Кавказе".

"Я приветствовал соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Мы договорились о проведении политических консультаций между министерствами иностранных дел по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес", – добавил он.

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Министерство иностранных дел Армении в свою очередь сообщило, что стороны обсудили "вопросы, связанные с повесткой дня двусторонних отношений и политического диалога", и региональные вопросы.

Мирзоян, как отмечает армянский МИД, "отметил важность нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном" и позиции, высказанной в этом вопросе международными партнерами, в частности МИД Украины.

19 апреля представители Армении и Азербайджана впервые объявили о предварительном согласовании делимитации границ возле восьми приграничных сел. Вскоре началась процедура демаркации границы – то есть установление пограничных столбов.

После возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербайджаном периодически происходят столкновения с жертвами и ранеными. Также Баку и Ереван ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

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