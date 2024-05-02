В Европарламенте – новый призыв забрать у Грузии кандидатский статус у ЕС

Литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс вслед за своей коллегой Виолой фон Крамон призвал Еврокомиссию приостановить кандидатский статус Грузии на вступление в ЕС из-за продвижения в парламенте законопроекта об "иноагентах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Ауштрявичюс написал в четверг в своем Twitter (Х).

Евродепутат считает, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" не смогла справиться с тем, чтобы страна соответствовала своему кандидатскому статусу на членство в ЕС.

"Принятый закон об иностранном вмешательстве является шагом назад от демократических принципов. Я призываю Еврокомиссию приостановить статус кандидата и сократить экономическую помощь (Грузии. – Ред.)", – написал Ауштрявичюс.

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Ruling Georgia’s party – #Georgia Dream has failed to match up to the country’s candidate status as the passed law on foreign interference is a step back from democratic principles. I call on the European Commission to suspend candidate status and scale down economic assistance https://t.co/mVOmiQUa02 – Petras Austrevicius (@petras_petras) May 1, 2024

В среду, после применения насилия силовиками в Тбилиси на митинге против закона об "иноагентах", евродепутат Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС.

Многие считают, что в прошлом году Грузия получила статус авансом, поскольку ЕС пошел на это, чтобы не допустить разворота Тбилиси в сторону России.

В четверг, 2 мая, гендиректор директората Еврокомиссии по вопросам расширения Герт Ян Купман предупредил грузинское правительство, что законопроект об "иноагентах" является неприемлемым и станет препятствием для надежд страны на вступление в ЕС, однако время изменить ситуацию все еще есть.

Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит законопроект в третьем чтении примерно через две недели.

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