В Европарламенте – новый призыв забрать у Грузии кандидатский статус у ЕС

Литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс вслед за своей коллегой Виолой фон Крамон призвал Еврокомиссию приостановить кандидатский статус Грузии на вступление в ЕС из-за продвижения в парламенте законопроекта об "иноагентах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Ауштрявичюс написал в четверг в своем Twitter (Х).

Евродепутат считает, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" не смогла справиться с тем, чтобы страна соответствовала своему кандидатскому статусу на членство в ЕС.

"Принятый закон об иностранном вмешательстве является шагом назад от демократических принципов. Я призываю Еврокомиссию приостановить статус кандидата и сократить экономическую помощь (Грузии. – Ред.)", – написал Ауштрявичюс.

