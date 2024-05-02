МЗС Польщі: Насильство проти протестів у Тбілісі неприпустиме

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на спроби грузинських силовиків розігнати мирні протести проти закону про "іноагентів" у Тбілісі.

Свою заяву відомство оприлюднило у Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Польське міністерство зазначило, що з тривогою спостерігає за поточною ситуацією в Тбілісі.

"Застосування сили проти протестів є неприпустимим. Ми закликаємо владу до діалогу з проєвропейським суспільством Грузії та проведення демократичних реформ", – йдеться у заяві МЗС Польщі.

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We are observing the current situation in Tbilisi 🇬🇪 with concern. The use of force against protests is unacceptable.



We urge the authorities to engage in dialogue with the pro-European society of Georgia and implement democratic reforms. – Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) May 2, 2024

Очікують, що парламент Грузії розгляне резонансний законопроєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

У середу, після застосування насильства силовиками в Тбілісі, німецька євродепутатка Віола фон Крамон закликала позбавити Грузію статусу кандидата на вступ у ЄС.

У четвер з аналогічним закликом виступив ще один член Європейського парламенту, литовець Пятрас Ауштрявічус.

Гендиректор директорату Єврокомісії з питань розширення Герт Ян Купман попередив грузинський уряд, що законопроєкт про "іноагентів" є неприйнятним і стане перешкодою для сподівань країни на вступ до ЄС, однак час змінити ситуацію все ще є.