МЗС Польщі: Насильство проти протестів у Тбілісі неприпустиме

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на спроби грузинських силовиків розігнати мирні протести проти закону про "іноагентів" у Тбілісі.

Свою заяву відомство оприлюднило у Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Польське міністерство зазначило, що з тривогою спостерігає за поточною ситуацією в Тбілісі.

"Застосування сили проти протестів є неприпустимим. Ми закликаємо владу до діалогу з проєвропейським суспільством Грузії та проведення демократичних реформ", – йдеться у заяві МЗС Польщі.

