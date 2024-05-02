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МИД Польши: Насилие против протестов в Тбилиси недопустимо

Новости — Четверг, 2 мая 2024, 17:29 — Кристина Бондарева

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на попытки грузинских силовиков разогнать мирные протесты против закона об "иноагентах" в Тбилиси.

Свое заявление ведомство обнародовало в Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Польское министерство отметило, что с тревогой наблюдает за текущей ситуацией в Тбилиси.

"Применение силы против протестов недопустимо. Мы призываем власти к диалогу с проевропейским обществом Грузии и проведению демократических реформ", – говорится в заявлении МИД Польши. 

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Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит резонансный законопроект в третьем чтении примерно через две недели.

В среду, после применения насилия силовиками в Тбилиси на митинге против закона об "иноагентах", евродепутат Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС.

В четверг с аналогичным призывом выступил еще один член Европейского парламента, литовец Пятрас Ауштрявичус.

Гендиректор директората Еврокомиссии по вопросам расширения Герт Ян Купман предупредил грузинское правительство, что законопроект об "иноагентах" неприемлем и станет препятствием для надежд страны на вступление в ЕС, однако время изменить ситуацию все еще есть.

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