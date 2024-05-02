МИД Польши: Насилие против протестов в Тбилиси недопустимо

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на попытки грузинских силовиков разогнать мирные протесты против закона об "иноагентах" в Тбилиси.

Свое заявление ведомство обнародовало в Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Польское министерство отметило, что с тревогой наблюдает за текущей ситуацией в Тбилиси.

"Применение силы против протестов недопустимо. Мы призываем власти к диалогу с проевропейским обществом Грузии и проведению демократических реформ", – говорится в заявлении МИД Польши.

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We are observing the current situation in Tbilisi 🇬🇪 with concern. The use of force against protests is unacceptable.



We urge the authorities to engage in dialogue with the pro-European society of Georgia and implement democratic reforms. – Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) May 2, 2024

Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит резонансный законопроект в третьем чтении примерно через две недели.

В среду, после применения насилия силовиками в Тбилиси на митинге против закона об "иноагентах", евродепутат Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС.

В четверг с аналогичным призывом выступил еще один член Европейского парламента, литовец Пятрас Ауштрявичус.

Гендиректор директората Еврокомиссии по вопросам расширения Герт Ян Купман предупредил грузинское правительство, что законопроект об "иноагентах" неприемлем и станет препятствием для надежд страны на вступление в ЕС, однако время изменить ситуацию все еще есть.