МИД Польши: Насилие против протестов в Тбилиси недопустимо

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на попытки грузинских силовиков разогнать мирные протесты против закона об "иноагентах" в Тбилиси.

Свое заявление ведомство обнародовало в Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Польское министерство отметило, что с тревогой наблюдает за текущей ситуацией в Тбилиси.

"Применение силы против протестов недопустимо. Мы призываем власти к диалогу с проевропейским обществом Грузии и проведению демократических реформ", – говорится в заявлении МИД Польши.

We are observing the current situation in Tbilisi 🇬🇪 with concern. The use of force against protests is unacceptable.



We urge the authorities to engage in dialogue with the pro-European society of Georgia and implement democratic reforms.