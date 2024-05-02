Фицо: Нога словацкого солдата не переступит границу с Украиной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался отправлять словацких солдат в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Роберт Фицо исключил отправку словацких солдат в Украину. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в четверг в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

"Украина не является членом НАТО. Словакия не имеет ничего общего с войной в Украине, и я посылаю очень четкий сигнал всей Словакии, что независимо от того, кто нас о чем-то просит, нога словацкого солдата не пересечет словацко-украинскую границу", – подытожил он.

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Относительно заявления президента Франции, Фицо отметил, что это должно быть двусторонним делом. "Суверенные высказывания суверенных политиков являются сугубо делом Франции, а не Словакии", – добавил он.

По его словам, такого рода заявления являются шагом к третьей мировой войне.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил изданию The Economist, что не исключает введения войск в Украину. По его словам, этот вопрос "легитимно" возникнет, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о такой помощи.

Ранее Макрон заявлял, что готов обсудить использование французского ядерного оружия как части "надежной европейской обороны" от угроз со стороны России.