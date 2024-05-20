Главу уряду Естонії турбує, що не всі союзники хочуть перемоги України

Прем’єрку Естонії Каю Каллас турбує те, що союзники України не мають спільної мети щодо перемоги Києва у війні з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала Financial Times.

За словами Каллас, деякі союзники, як Естонія, віддані перемозі України, а інші хочуть, щоб Україна не програла.

"А якщо у вас немає мети, у вас немає стратегії. У вас немає тактики, як досягти цієї мети. І це те, що мене турбує", – зазначила прем’єрка.

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"Одні кажуть: "Українці не повинні програти". Інші кажуть: "Ми повинні працювати на Україну і перемогу". А це не одне і те ж", – переконана глава естонського уряду.

"Ми можемо мати на меті лише перемогу, але Україна визначатиме, що це буде за перемога", – сказала вона.

Каллас додала, що для України перемога – це повне звільнення її територій, окупованих Росією.

У цьому ж інтерв’ю Каллас заявила, що деякі держави вже направили своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

Крім того, Каллас вважає, що достатній підтримці України з боку вільного світу перешкоджає страх.

Зазначимо, Естонія в наступні чотири роки продовжить надавати Україні військову допомогу в розмірі 0,25% свого внутрішнього валового продукту.