Главу правительства Эстонии беспокоит, что не все союзники хотят победы Украины

Премьера Эстонии Каю Каллас беспокоит то, что у союзников Украины нет общей цели относительно победы Киева в войне с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала Financial Times.

По словам Каллас, некоторые союзники, как Эстония, преданы победе Украины, а другие хотят, чтобы Украина не проиграла.

"А если у вас нет цели, у вас нет стратегии. У вас нет тактики, как достичь этой цели. И это то, что меня беспокоит", – отметила премьер.

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"Одни говорят: "Украинцы не должны проиграть". Другие говорят: "Мы должны работать на Украину и победу". А это не одно и то же", – убеждена глава эстонского правительства.

"Мы можем иметь целью только победу, но Украина будет определять, что это будет за победа", – сказала она.

Каллас добавила, что для Украины победа – это полное освобождение ее территорий, оккупированных Россией.

В этом же интервью Каллас заявила, что некоторые государства уже направили своих инструкторов в Украину для тренировки украинских военных.

Кроме того, Каллас считает, что достаточной поддержке Украины со стороны свободного мира мешает страх.

Отметим, Эстония в следующие четыре года продолжит оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта.