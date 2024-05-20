Еврокомиссар объяснил, что помощь Ирану и слова о солидарности являются "проявлением человечности"

Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич был вынужден предоставить объяснения, что активация картографической службы ЕС быстрого реагирования по просьбе Ирана на фоне аварии вертолета с иранским президентом на борту не была актом политической поддержки.

Об этом Ленарчич написал в соцсети Х (Twitter) в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Ленарчич в воскресенье вечером сообщил, что по просьбе Ирана о помощи ЕС активирует свою картографическую службу быстрого реагирования CopernicusEMS в связи с аварией вертолета, на борту которого находились президент Ирана и министр иностранных дел страны.

При этом он использовал хэштег #EUSolidarity – "солидарность ЕС".

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Под сообщением еврокомиссара можно было увидеть ряд возмущенных комментариев. С возмущением отреагировали и в немецком парламенте.

Поэтому в понедельник Ленарчич заявил, что предоставление CopernicusEMS на запрос для содействия поисково-спасательной операции "не является актом политической поддержки какого-то режима или учреждения". "Это просто проявление элементарной человечности", – отметил еврокомиссар.

Между тем президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в понедельник утром, что "ЕС выражает искренние соболезнования" в связи с гибелью президента и министра иностранных дел Ирана.

Других реакций в ответ на информацию о гибели президента Ирана Ибрагима Раиси со стороны ЕС пока не поступало.

Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины, предоставляя, среди прочего, беспилотники-камикадзе, которыми РФ проводит ежедневные воздушные атаки.

Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также – за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.