Зустріч словацьких партій з президенткою та її наступником щодо замаху на прем’єра відклали

Зустріч президентки Словаччини Зузани Чапутової та її наступника Петера Пеллегріні з лідерами парламентських політичних партій, яку планували на вівторок, перенесли на невизначений час.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Зустріч Чапутової і Пеллегріні з лідерами представлених у парламенті політсил через замах на прем’єра Роберта Фіцо не відбудеться у вівторок 21 травня, як спершу очікували.

"Запланована спільна зустріч президентки Зузани Чапутової і обраного президента Петера Пеллегріні з представниками парламентських партій не відбудеться завтра у зв’язку із заявами у ЗМІ деяких лідерів", – повідомив речник адміністрації президента Мартін Стрижинець.

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Він додав, що наступну дату зустрічі повідомлять згодом.

"Президентка зберігає переконання, що найважливіше зараз – заспокоїти ситуацію, і розуміє, що для цього потрібні і час, і терпіння", – зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, Чапутова і Пеллегріні повідомили про наміри запросити політиків на обговорення у своєму спільному зверненні до громадян наступного дня після замаху на Фіцо. Тоді ж вони закликали усіх пом’якшити риторику, щоб заспокоїти ситуацію у суспільстві.

Кілька політичних партій у Словаччині погодилися підтримати заклик обраного президента призупинити кампанію перед європейськими виборами задля зниження поляризації у суспільстві.

Вдень 20 травня медики заявили про покращення стану пораненого прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.