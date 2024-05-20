Встреча словацких партий с президентом и ее преемником по покушению на премьера отложили
Встреча президента Словакии Зузаны Чапутовой и ее преемника Петера Пеллегрини с лидерами парламентских политических партий, которую планировали на вторник, перенесли на неопределенное время.
Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".
Встреча Чапутовой и Пеллегрини с лидерами представленных в парламенте политсил из-за покушения на премьера Роберта Фицо не состоится во вторник 21 мая, как сначала ожидали.
"Запланированная совместная встреча президента Зузаны Чапутовой и избранного президента Петера Пеллегрини с представителями парламентских партий не состоится завтра в связи с заявлениями в СМИ некоторых лидеров", – сообщил представитель администрации президента Мартин Стрижинец.
Он добавил, что следующую дату встречи сообщат позже.
"Президент сохраняет убеждение, что самое важное сейчас – успокоить ситуацию, и понимает, что для этого нужны и время, и терпение", – отметили в администрации.
Напомним, Чапутова и Пеллегрини сообщили о намерениях пригласить политиков на обсуждение в своем совместном обращении к гражданам на следующий день после покушения на Фицо. Тогда же они призвали всех смягчить риторику, чтобы успокоить ситуацию в обществе.
Несколько политических партий в Словакии согласились поддержать призыв избранного президента приостановить кампанию перед европейскими выборами для снижения поляризации в обществе.
Днем 20 мая медики заявили об улучшении состояния раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо.