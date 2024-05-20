З Греції можуть видворити 9 громадян інших країн Європи, затриманих на пропалестинській акції

З Греції можуть видворити дев’ятьох громадян інших країн Європи, яких затримали під час пропалестинської акції на території університету в Афінах.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Минулого тижня під час пропалестинської акції на території університету в Афінах затримали 28 осіб, серед яких були громадяни Греції та інших країн, за зрив нормальної роботи установи та співучасть у завданні шкоди майну.

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Серед них виявилися громадяни Німеччини, Британії, Франції, Італії та Іспанії – дев’ять жінок і один чоловік віком від 22 до 33 років.

Адвокати дев’ятьох затриманих заявляють, що ухвалено рішення про їхнє випровадження з країни. Ті, хто проживає і працює у Греції, планують оскаржувати рішення.

Як відомо, пропалестинські протести останніми тижнями охопили багато навчальних закладів у США та частково поширилися у європейських університетах. Найгучнішими стали події в елітному університеті Science Po у Франції та університеті Амстердаму.

Першотравнева демонстрація в Афінах також поєдналася з пропалестинськими гаслами.



