Из Греции могут выдворить 9 граждан других стран Европы, задержанных на пропалестинской акции

Из Греции могут выдворить девять граждан других стран Европы, которых задержали во время пропалестинской акции на территории университета в Афинах.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе во время пропалестинской акции на территории университета в Афинах задержали 28 человек, среди которых были граждане Греции и других стран, за срыв нормальной работы учреждения и соучастие в нанесении ущерба имуществу.

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Среди них оказались граждане Германии, Британии, Франции, Италии и Испании – девять женщин и один мужчина в возрасте от 22 до 33 лет.

Адвокаты девяти задержанных заявляют, что принято решение об их выдворении из страны. Те, кто проживает и работает в Греции, планируют обжаловать решение.

Как известно, пропалестинские протесты в последние недели охватили многие учебные заведения в США и частично распространились в европейских университетах. Самыми громкими стали события в элитном университете Science Po во Франции и университете Амстердама.

Первомайская демонстрация в Афинах также соединилась с пропалестинскими лозунгами.