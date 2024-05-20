У Греції не очікують зміни політичної системи Ірану після загибелі його президента

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс висловив співчуття "уряду та народу Ірану" у зв'язку із загибеллю президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хусейна Аміра-Абдоллахіана, але водночас не очікує зміни політичної системи після авіакатастрофи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ekathimerini.

Коментуючи наслідки, глава МЗС заявив, що "очевидно, під час перехідного періоду будуть певні потрясіння", додавши, що протягом 50 днів громадяни Ірану мають проголосувати за нового президента.

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"Мені здається, що серйозних заворушень не буде. Іран має дуже закриту й жорстку (політичну) систему", – зазначив Герапетрітіс.

Раніше зі співчуттями через смерть топкерівників Ірану виступили офіційні особи ЄС – глава Євроради Шарль Мішель та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Одними з небагатьох лідерів держав ЄС, що поспівчували Ірану, стали президент Польщі Анджей Дуда, який порівняв авіакатастрофу зі Смоленською трагедією, і глава уряду Угорщини Віктор Орбан, який, попри підтримку Іраном Росії, будує з цією державою "економічне партнерство".

Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.

Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

Президент Раїсі не був найвпливовішою людиною в Ірані, оскільки головним керівником цієї держави та найбільшим авторитетом є верховний лідер Алі Хаменеї.