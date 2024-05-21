В ЕС прокомментировали призыв прокурора МУС к ордеру на арест лидеров Израиля и ХАМАС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению заявление прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который обратился в суд за ордерами на арест чиновников Израиля и одновременно – лидеров террористов ХАМАС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в сети X (Twitter).

Боррель напомнил, что все государства, которые ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда, обязаны выполнять решение суда.

"Я принимаю во внимание решение прокурора МУС обратиться в Палату предварительного производства I Международного уголовного суда (МУС) с просьбой о выдаче ордеров на арест Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта", – написал Боррель.

Реклама:

"Мандат МУС, как независимой международной институции, заключается в преследовании тяжких преступлений по международному праву. Все государства, которые ратифицировали устав МУС, обязаны выполнять решения суда", – добавил он.

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал палату предварительного производства выдать ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинениям в военных преступлениях.

Когда в прошлом месяце появились сообщения о том, что главный прокурор МУС рассматривает такой вариант действий, Нетаньяху заявил, что любые ордера МУС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы безобразием исторического масштаба".

Ордера против израильских политиков, если будут выданы, станут первым случаем, когда МУС нацелился на лидера близкого союзника Соединенных Штатов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уже отверг заявление прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.