Во Франции судят трех сирийских чиновников по подозрению в военных преступлениях

Во вторник в парижском суде состоится заочный суд над тремя сирийскими чиновниками, которых обвиняют в причастности к исчезновению и последующей смерти французско-сирийского отца и его сына.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Это первый случай, когда действующий сирийский чиновник предстанет перед судом по обвинению в совершении военных преступлений, отмечает агентство.

Ни один из трех обвиняемых не будет присутствовать на судебном процессе, который, как планируется, продлится четыре дня.

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Длительное дело касается исчезновения и последующей смерти отца Мазена Даббаха и его сына Патрика, которые были арестованы агентами разведки Сирии в ноябре 2013 года и впоследствии умерли под стражей.

Один из офицеров, обвиняемых в соучастии в их исчезновении и пытках – Али Мамлук – до сих пор работает в сирийском аппарате безопасности и является советником президента Башара Асада по вопросам безопасности.

Двое других – Джамиль Хассан и Абдель Салам Махмуд – соответственно бывший и нынешний директора по расследованию разведывательного подразделения Военно-воздушных сил Сирии.

На прошлой неделе в Германии начался судебный процесс над 47-летним сирийцем, которого обвиняют в военных преступлениях в Сирии, совершенных военизированными проправительственными формированиями в период между 2012 и 2015 годами.

Ранее Окружной суд Гааги 22 января признал бойца сирийского проправительственного ополчения "Бригады Аль-Кудса" виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности за соучастие в пытках и незаконном аресте и приговорил его к 12 годам заключения.

Это решение стало первым случаем, когда суд в Нидерландах осудил человека за преступления, совершенные во время войны в Сирии со стороны режима президента Башара Асада.

Несколько подобных приговоров ранее было и в Германии. К примеру, в январе 2022 года тамошний суд приговорил бывшего сирийского полковника к пожизненному заключению за преступления против человечности.