Литовцев предупредили об истребителях в небе из-за крупных учений

Литовские военные предупредили граждан, что в следующие две недели они могут значительно чаще наблюдать в небе военные самолеты, что связано с проведением учений.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Литовская армия предупредила, что в период с 20 по 31 мая передвижение военных самолетов может быть более интенсивным, чем обычно, в светлое и темное время суток.

Полеты связаны с военными учениями, которые являются одними из крупнейших для страны, с участием более 20 тысяч военных Литвы и союзников и тысяч единиц техники. В рамках этих маневров испытывают разработанные НАТО планы региональной обороны, предусматривающие быструю переброску сил между странами, и имеют целью стать сигналом сдерживания для потенциального агрессора.

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Масштабные учения в Литве продолжаются с апреля. В их рамках в отдельных районах Вильнюса и Каунаса объявляли "учебный" комендантский час, во время которого разворачивали реальные блокпосты с проверками, однако запрета на передвижение граждан не было.

Правоохранительные структуры и местные власти отрабатывали ряд процедур, предусмотренных на случай чрезвычайного положения, как введение комендантского часа, организация мобилизации, реквизиция имущества и тому подобное.

В Латвии на прошлой неделе во время учений погиб военнослужащий.