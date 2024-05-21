ЄС засудив закриття Косовом відділень сербського банку як ескалацію

ЄС дорікнув Косову за одностороннє закриття шести відділень банку з сербською ліцензією, заявивши, що цей крок негативно вплине на життя етнічної сербської меншини на півночі і зашкодить косовсько-сербським переговорам про нормалізацію відносин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

У понеділок косовська поліція закрила відділення банку "Поштові заощадження" з огляду на рішення про заборону використання сербського динара. Через цей банк Сербія виплачує соціальні виплати, допомогу на дітей та інші кошти своїм громадянам у Косові, причому здійснює їх у сербських динарах.

Починаючи з 1 лютого, уряд Косова вирішив зобов'язати райони, де проживає етнічна сербська меншина, перейти на євро, який використовується на решті території країни.

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Приштина відклала цей крок приблизно на три місяці під тиском ЄС і США, стурбованих тим, що це рішення негативно вплине на етнічну сербську меншину на півночі Косова.

У заяві ЄС з Брюсселя, надісланій електронною поштою агентству AP, крок щодо закриття відділень розглядається як "ескалація ... проти духу нормалізації". У ЄС вважають, що "нескоординовані дії" Косова ставлять шанси на примирення "під загрозу".

Брюссель і Вашингтон вимагають від обох країн виконання домовленостей, яких президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косова Альбін Курті досягли в лютому і березні минулого року.

Переговори про нормалізацію за сприяння ЄС не досягли прогресу, особливо після стрілянини у вересні минулого року між сербськими бойовиками і косовською поліцією, яка забрала життя чотирьох людей і призвела до ескалації напруженості.

Більша частина Косова використовує євро, хоча країна не є частиною ЄС.

Частини півночі Косова, населені переважно етнічними сербами, продовжують використовувати динар. Багато сербів там покладаються на фінансову підтримку уряду Сербії, яку часто надають готівкою в динарах.