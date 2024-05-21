ЕС осудил закрытие Косовом отделений сербского банка как эскалацию

ЕС упрекнул Косово за одностороннее закрытие шести отделений банка с сербской лицензией, заявив, что этот шаг негативно повлияет на жизнь этнического сербского меньшинства на севере и повредит косовско-сербским переговорам о нормализации отношений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

В понедельник косовская полиция закрыла отделение банка "Почтовые сбережения" ввиду решения о запрете использования сербского динара. Через этот банк Сербия выплачивает социальные выплаты, пособия на детей и другие средства своим гражданам в Косове, причем осуществляет их в сербских динарах.

Начиная с 1 февраля, правительство Косова решило обязать районы, где проживает этническое сербское меньшинство, перейти на евро, который используется на остальной территории страны.

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Приштина отложила этот шаг примерно на три месяца под давлением ЕС и США, обеспокоенных тем, что это решение негативно повлияет на этническое сербское меньшинство на севере Косова.

В заявлении ЕС из Брюсселя, направленном по электронной почте агентству AP, шаг по закрытию отделений рассматривается как "эскалация... против духа нормализации". В ЕС считают, что "нескоординированные действия" Косова ставят шансы на примирение "под угрозу".

Брюссель и Вашингтон требуют от обеих стран выполнения договоренностей, которых президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косова Альбин Курти достигли в феврале и марте прошлого года.

Переговоры о нормализации при содействии ЕС не достигли прогресса, особенно после стрельбы в сентябре прошлого года между сербскими боевиками и косовской полицией, которая унесла жизни четырех человек и привела к эскалации напряженности.

Большая часть Косова использует евро, хотя страна не является частью ЕС.

Части севера Косова, населенные преимущественно этническими сербами, продолжают использовать динар. Многие сербы там полагаются на финансовую поддержку правительства Сербии, которую часто предоставляют наличными в динарах.