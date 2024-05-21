Канада объявила санкции против причастных к торговле оружием между Россией и КНДР

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 21 мая объявила о санкциях против двух физических и шести юридических лиц из-за причастности к торговле оружием между Россией и Северной Кореей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил канадский МИД.

Санкции касаются лиц, которые способствовали незаконной транспортировке оружия, в частности баллистических ракет, из Северной Кореи в Россию.

Два физических лица являются руководителями российских предприятий военно-промышленного комплекса, а подсанкционные юрлица – это российские судоходные компании, которые участвовали в транспортировке оружия из Северной Кореи в Россию.

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"Существуют задокументированные доказательства того, что это оружие использовалось Кремлем для ведения захватнической войны против Украины в 2023 и 2024 годах", – подчеркнула Жоли, добавив, что поставки оружия из КНДР в Россию противоречат резолюциям Совета безопасности ООН.

На прошлой неделе Соединенные Штаты и Великобритания также объявили о санкциях против российских лиц, которые способствовали поставке оружия между Россией и Северной Кореей.

Схема по поставкам оружия между Россией и КНДР связана с гражданином Словакии, торговцем оружием Ашотом Мкртичевым, против которого США ввели санкции в марте 2023 года. Несмотря на это, Мкртичев с сообщниками продолжили свою деятельность через посредников.

Как известно, Россия и Северная Корея за последний год усилили свое военное сотрудничество. Известно, что Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы и обещала Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ.