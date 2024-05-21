Мадрид отзывает посла из Аргентины после заявлений ее президента о жене премьера Испании

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции 21 мая объявил об отзыве посла из Аргентины после того, как ее президент Хавьер Милей скандально высказался о жене испанского премьера Бегонии Гомес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTVE.

Решение об отзыве посла из Аргентины приняло правительство Испании на заседании во вторник.

"Правительство остается бдительным, ситуация не изменилась, и поэтому я объявляю, что мы отзываем нашего посла в Буэнос-Айресе. Посол, безусловно, останется в Мадриде, и в Аргентине дальше посла не будет", – пояснил Альбарес.

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Он добавил, что лично передал послу Аргентины в Мадриде требование извиниться за слова аргентинского президента.

"Мы стоим перед уникальным случаем не только для этого правительства, но и в истории международных и дипломатических отношений между странами. Нет прецедентов, чтобы глава государства приезжал в столицу другой страны, чтобы оскорблять ее институты и откровенно вмешиваться в ее внутренние дела", – возмутился министр иностранных дел Испании.

Источники в испанском МИД подчеркивают, что к такому шагу прибегают нечасто, и ближайший прецедент – отзыв посла Испании из Венесуэлы на два года из-за действий венесуэльского президента Николаса Мадуро.

RTVE со ссылкой на правительственные источники также пишет, что Мадрид не исключает более решительных мер, в частности "разрыва дипломатических отношений с Аргентиной или объявления Милея персоной нон грата".

В минувшие выходные, напомним, Хавьер Милей назвал жену испанского премьера Педро Санчеса "коррумпированной" во время митинга в Мадриде, организованного ультраправой партией Vox. Это вызвало масштабное возмущение испанского правительства и политических партий.

Слова Милея касались сообщения о том, что суд Мадрида рассматривал обвинения в злоупотреблении влиянием и коррупции в бизнесе против жены Санчеса, выдвинутые по частной жалобе группы антикоррупционных активистов "Чистые руки".

Однако позже прокуратура Мадрида заявила, что подала апелляцию на закрытие дела за отсутствием доказательств.