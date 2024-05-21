Кулеба – партнерам: Удары по целям в России позволят быстрее закончить войну
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба настаивает, что Украина должна иметь возможность поражать военные цели на территории РФ, поскольку это поможет быстрее приблизить завершение войны.
Об этом Кулеба сказал на брифинге с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве, сообщает "Европейская правда".
Кулеба сделал свое заявление на фоне активных дискуссий в последнее время о том, должна ли Украина иметь право бить по российской территории оружием партнеров.
Глава МИД подчеркнул, что удары Украины по целям на территории России абсолютно оправданы, поскольку это "та территория, с которой в Украину приходят смерть и разрушение".
"Если кто-то считает, что мы должны быть в слабой позиции и сидеть и ждать, пока смерть придет за нами, то не дождетесь – ни нашей смерти, ни нашей слабости.
Лучше быть на стороне Украины, потому что чем больше мы сможем уничтожить военных целей на территории РФ, тем быстрее закончится эта война победой Украины", – сказал министр.
Кулеба также рассказал о просьбе Киева к союзникам сбивать российские ракеты со своей территории и отметил, что если они не хотят этого делать – есть альтернатива.
Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.
Глава МИД Литвы выступил в поддержку такого разрешения для Украины.