В Германии в 2023 году выросло количество преступлений, связанных с правым экстремизмом

В Германии, по данным Министерства внутренних дел, в прошлом году почти на четверть выросло количество преступлений, мотивированных правой идеологией, если сравнивать с аналогичным периодом в 2022-м.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Всего в 2023 году в Германии зафиксировали 28 945 связанных с правым экстремизмом преступлений, что на 23,21% больше, чем годом ранее.

Количество преступлений, мотивированных левой идеологией, в ФРГ также выросло по сравнению с 2022 годом – на 11,48%, всего в прошлом году зафиксировали 7777 таких преступлений.

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В эту статистику немецкого МВД входят преимущественно правонарушения в сфере пропаганды, повреждения имущества, оскорбления, разжигание вражды, принуждение или угрозы и нарушение правил проведения собраний.

Количество насильственных преступлений, мотивированных правой и левой идеологией, выросло примерно в одинаковой степени – на 8,55% и 8,79% соответственно.

Обнародование этих данных произошло после серии нападений на немецких политиков за последние несколько недель на фоне кампании перед выборами в Европейский парламент.

За последний год ультраправая "Альтернатива для Германии" резко нарастила рейтинг, став второй по популярности партией Германии, но скандал, связанный с обсуждением членами "АдГ" депортации немцев иммигрантского происхождения, ударил по ее поддержке.

Кроме того, в последние недели "Альтернатива для Германии" фигурировала в нескольких громких делах о шпионаже в пользу Китая и торговле влиянием в пользу РФ.