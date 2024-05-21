Уряд Нідерландів повністю заборонить усиновлення дітей з-за кордону

Голова Міністерства з питань правового захисту уряду Нідерландів Франс Веервінд 21 травня оголосив про заборону всиновлення дітей з-за кордону для громадян країни, яка набуває чинності негайно.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні на сайті нідерландського уряду.

Рішення уряду Нідерландів настало після того, як більшість у нижній палаті парламенту доручили Веервінду заборонити всиновлення дітей з-за кордону з огляду на те, що вони частіше стають жертвами насильства.

Міністр спершу хотів підготувати звіт про наслідки такого кроку, та зрештою вирішив виконати рішення парламенту в повному обсязі.

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Тоді як відсьогодні громадяни Нідерландів більше не можуть клопотати про всиновлення дітей з-за кордону, чинні заявки продовжать розглядатись, аби заборона впроваджувалась поступово і не "стала шоком", зазначив Веервінд.

За останні пів століття, за даними неурядового Нідерландського інституту молоді, нідерландські батьки всиновили близько 40 тисяч дітей із 80 країн світу. Останні дані вказують, що ця практика стала менш популярною: у 2020-му так всиновили лише 70 дітей.

Всиновлення дітей з-за кордону в Нідерландах в останні роки опинилось у центрі політичних дискусій. Ці діти під час дослідження свого походження часто виявляли, що їхні документи про народження були підроблені або втрачені, або що їхнє усиновлення було незаконним.

З лютого 2021 року по листопад 2022-го уряд Нідерландів вже тимчасово призупиняв міжнародне усиновлення.