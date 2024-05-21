Правительство Нидерландов полностью запретит усыновление детей из-за рубежа

Глава Министерства по вопросам правовой защиты правительства Нидерландов Франс Веервинд 21 мая объявил о запрете усыновления детей из-за рубежа для граждан страны, который вступает в силу немедленно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте нидерландского правительства.

Решение правительства Нидерландов наступило после того, как большинство в нижней палате парламента поручили Веервинду запретить усыновление детей из-за рубежа ввиду того, что они чаще становятся жертвами насилия.

Министр сначала хотел подготовить отчет о последствиях такого шага, но в итоге решил выполнить решение парламента в полном объеме.

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Тогда как с сегодняшнего дня граждане Нидерландов больше не могут ходатайствовать об усыновлении детей из-за рубежа, действующие заявки продолжат рассматриваться, чтобы запрет внедрялся постепенно и не "стал шоком", отметил Веервинд.

За последние полвека, по данным неправительственного Нидерландского института молодежи, нидерландские родители усыновили около 40 тысяч детей из 80 стран мира. Последние данные указывают, что эта практика стала менее популярной: в 2020-м так усыновили только 70 детей.

Усыновление детей из-за рубежа в Нидерландах в последние годы оказалось в центре политических дискуссий. Эти дети во время исследования своего происхождения часто обнаруживали, что их документы о рождении были подделаны или потеряны, или что их усыновление было незаконным.

С февраля 2021 года по ноябрь 2022-го правительство Нидерландов уже временно приостанавливало международное усыновление.