В литовском городе из-за военных учений вводят комендантский час

Муниципалитет города Кретинга на северо-западе Литвы объявил, что из-за проведения военных учений в ночь на воскресенье, 26 мая, будет введен комендантский час.

Об этом говорится в сообщении муниципалитета, которое цитирует "Европейская правда".

Из-за учений, проходящих в Кретинге и его окрестностях, в ночное время с субботы на воскресенье введут комендантский час – с 00:00 до 04:00.

Во время комендантского часа передвижения населения не будут ограничивать, но с 19:00 субботы будут действовать мобильные блокпосты объединенных экипажей полиции, Службы общественной безопасности, военной полиции и стрелков.

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Чиновники смогут останавливать проезжающий транспорт, проверять документы и осуществлять другие процедуры осмотра транспортных средств.

Во время учений, которые продлятся 25-26 мая, будет отрабатываться сотрудничество и взаимодействие во время военного положения между Союзом стрелков Литвы, армией, полицией, Службой общественной безопасности, Кретингским районным самоуправлением и подведомственными ему учреждениями.

Горожан предупреждают о возможном передвижении военной техники, применении имитированных боеприпасов, а также усиленной охране объектов, принадлежащих муниципалитету и подведомственным ему учреждениям.

Накануне литовские военные предупредили граждан, что в следующие две недели они могут значительно чаще наблюдать в небе военные самолеты, что связано с проведением учений.