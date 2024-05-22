Франция поддержала план США по использованию активов РФ для финансирования Украины

Французское правительство поддержало предложение США по использованию будущих доходов, полученных от замороженных российских активов, которые преимущественно находятся в Европе, для поддержки помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр перед встречей стран G7 в итальянском городе Стреза отметил, что Париж открыт к использованию доходов от активов РФ "как можно лучше и быстрее в рамках международного права".

"США сделали предложения, которые находятся в рамках международного права, и мы будем работать над ними конструктивно и открыто с целью достижения соглашения по этому фундаментальному вопросу финансовой поддержки Украины до конца встречи стран G7 в Стрезе", – сказал он.

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Ле Мэр отметил, что ранее предупреждал власти США о том, что полная конфискация активов будет противоречить международному праву и правилам мировой финансовой системы.

Поскольку, по данным СМИ, Германия также поддержала план США, растут шансы, что его могут одобрить на встрече лидеров стран G7 13-15 июня, отмечает Bloomberg.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина настаивает на конфискации и передаче ей всех замороженных на Западе активов Российской Федерации.

Перед этим Совет ЕС одобрил передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине.

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